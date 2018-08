Börse in Frankfurt : Dax bleibt auf Erholungskurs

Am deutschen Aktienmarkt haben am Dienstag die Optimisten die Oberhand behalten. Der Dax schloss nach einem behäbigen Start 0,43 Prozent höher bei 12 384,49 Punkten. Der Leitindex knüpfte damit an seine Erholung vom Montag an.

von dpa

21. August 2018, 17:58 Uhr

Die Hoffnung auf die in dieser Woche geplanten Gespräche zwischen den USA und China im Handelskonflikt hatte den Dax bereits am Montag nach drei schwachen Wochen wieder angeschoben. Von einer Trendwende könne aber noch keine Rede sein, warnte Analyst Milan Cutkovic vom Broker AxiTrader: «Um richtig Fahrt nach oben aufzunehmen, müsste das Barometer zunächst den Widerstand bei 12 500 Punkten knacken.»

Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen gewann am Dienstag 0,49 Prozent auf 26 633,62 Zähler. Der Technologiewerte-Index TecDax stand mit 0,32 Prozent im Plus bei 2926,51 Punkten.