Börse in Frankfurt : Dax bleibt in schwierigem Fahrwasser

Der Dax hat sich am Freitag kraftlos gezeigt. Beeinträchtigt durch die nächste Gewinnwarnung - in diesem Fall von Daimler - ging es für den deutschen Leitindex am Ende um 0,31 Prozent auf 11.553,83 Punkte bergab. Zuvor hatte er mehrfach das Vorzeichen gewechselt.

von dpa

19. Oktober 2018, 17:58 Uhr

Im Wochenvergleich hat das deutsche Börsenbarometer ein dünnes Plus von 0,23 Prozent über die Zeit gerettet.

Marktbeobachtern zufolge hinterließen ein überraschend niedriges Wirtschaftswachstum in China und die weiter stockenden Verhandlungen über den Brexit und den italienischen Staatshaushalt zum Wochenschluss ihre Spuren. Mit Daimler gab es in der Frühphase der laufenden Berichtssaison schon den vierten enttäuschenden Ausblick eines Dax-Konzerns binnen drei Tagen.

In der zweiten Börsenreihe sah das Bild noch etwas trüber aus. Der MDax verlor am Ende 0,84 Prozent auf 24.148,60 Punkte - vor allem wegen einer besonders schlechten Stimmung im Autozuliefer-Sektor, der im Mittelwert-Index MDax stark vertreten ist.