Börse in Frankfurt : Dax bleibt nach EZB-Zinsentscheid leicht im Plus

Zuletzt stand das wichtigste deutsche Börsenbarometer 0,29 Prozent höher bei 12 709,63 Punkten. Der Leitzins im Euroraum bleibt auf dem Rekordtief von null Prozent.

Zugleich bekräftigte der EZB-Rat nach seiner auswärtigen Sitzung in der estnischen Hauptstadt Tallinn, dass die Notenbank bis mindestens Ende 2017 weiterhin monatlich 60 Milliarden Euro in den Kauf von Staats- und Unternehmensanleihen stecken will.

Die Indizes aus der zweiten Reihe lagen weiterhin im Minus: So verlor der MDax der mittelgroßen Unternehmen bis zum Nachmittag 0,30 Prozent auf 25 170,48 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax büßte 0,37 Prozent ein auf 2294,77 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es indes um 0,33 Prozent hoch.

von dpa

erstellt am 08.Jun.2017 | 15:02 Uhr