Börse in Frankfurt : Dax dank US-Rückenwind wieder auf Rekord

von dpa

erstellt am 03.Nov.2017 | 10:24 Uhr

Später könnte zudem noch der viel beachtete, monatliche Arbeitsmarktbericht aus den USA die Kurse bewegen.

In der ersten Handelsstunde überwand der Dax erstmals in seiner Geschichte die Marke von 13 500 Punkten. Mit einem Kursanstieg von zuletzt noch 0,39 Prozent auf 13 493,48 Punkte steuert der wichtigste deutsche Aktienindex auf ein Wochenplus von rund 2 Prozent zu.

Auf Jahressicht hat er bereits um knapp 18 Prozent zugelegt, und etliche Experten setzen auf weitere Gewinne. Falls es so kommt, winkt dem Dax das beste Jahr seit 2013, als er um rund ein Viertel gestiegen war.

Für den MDax, in dem die Aktien mittelgroßer deutscher Konzerne vertreten sind, ging es am Freitagvormittag um 0,45 Prozent auf 26 952,82 Punkte hoch. Der Technologiewerte-Index TecDax gewann 0,27 Prozent auf 2566,54 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 trat derweil mit einem Plus von 0,02 Prozent bei 3689,56 Punkten auf der Stelle.