Börse in Frankfurt : Dax durch Konjunktursorgen abgewürgt

Schwache Wirtschaftsdaten aus China und Deutschland haben am Freitag die Ängste der Finanzmarktakteure vor einer sich abkühlenden Weltwirtschaft verstärkt.

von dpa

08. März 2019, 12:33 Uhr

Nach einem bereits schwachen Handelsstart stand der Dax am Mittag mit 0,62 Prozent im Minus bei 11 446,37 Punkten, damit knüpfte der deutsche Leitindex an seine Vortagesverluste an. Auf Wochensicht steuert der Dax damit auf ein Minus zu.

Der MDax, der Index der mittelgroßen Werte, gab am Freitag zuletzt um 0,55 Prozent auf 24 305,90 Zähler nach. In Europa ging es für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ebenfalls um gut ein halbes Prozent abwärts.