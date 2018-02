Börse in Frankfurt : Wichtige Inflationsdaten: Dax-Anleger gewinnen Zuversicht

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben sich vor der Veröffentlichung wichtiger Inflationszahlen aus den USA ein Stück weit aus der Deckung gewagt. Der Dax stieg bis zum Mittag um 0,83 Prozent auf 12.297,80 Punkte.

von dpa

14. Februar 2018, 11:55 Uhr

Der Index der mittelgroßen Konzerne MDax gewann zur Wochenmitte 1,07 Prozent auf 25.347,59 Punkte und der Technologiewerte-Index TecDax rückte um 1,95 Prozent auf 2510,45 Zähler vor. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um mehr als ein halbes Prozent aufwärts.

Nachdem zuletzt wieder die Angst vor einem schneller als erwarteten Zinsanstieg beunruhigt hatte, sind zur Wochenmitte alle Augen auf die USA gerichtet. Dort stehen am frühen Nachmittag Verbraucherpreisdaten auf der Agenda. Sollten die Inflationszahlen die Schätzungen deutlich übertreffen, könnte das erneut zu Unruhe an den Finanzmärkten führen. Daten zur Inflation und dem Wirtschaftswachstum in Deutschland ließen die Anleger indes weitgehend kalt. So war die deutsche Wirtschaft auch im Schlussquartal 2017 robust gewachsen, während sich die Inflation zu Jahresbeginn 2018 leicht abschwächte.

Größter Verlierer im Dax waren die Papiere des Industriekonzerns Thyssenkrupp mit einem Minus von 0,61 Prozent. Spitzenreiter im Dax waren die Aktien des Versorgers RWE. Sie setzten mit einem Plus von 3,54 Prozent ihren jüngsten Erholungsversuch fort. Wie andere Energiewerte auch hatten die Papiere zuletzt besonders deutlich unter der Furcht vor steigenden Zinsen gelitten.

Die Aktien des Immobilienunternehmens Vonovia stiegen nach einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank um mehr als 2 Prozent. Auch zu LEG Immobilien äußerten sich die Experten der Bank positiv. Die Papiere legten im MDax um 2,64 Prozent zu.