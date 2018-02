Börse in Frankfurt : Dax erholt sich weiter

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt greifen nach dem Rückschlag der vergangenen beiden Wochen weiter zu. Der Dax knüpfte an seine Erholung an und stieg bis zum Mittag um 1,09 Prozent auf 12.473,91 Punkte.

von dpa

15. Februar 2018, 12:03 Uhr

Der Index der mittelgroßen Konzerne MDax gewann 2,08 Prozent auf 25.952,25 Punkte, der Technologiewerte-Index TecDax rückte um 1,21 Prozent auf 2551,82 Zähler vor. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um mehr als 1 Prozent aufwärts.

Zuletzt hatte die Angst vor einem schnelleren Zinsanstieg vor allem in den USA die Börsen weltweit beben lassen. Der Dax war fast bis auf die Marke von 12.000 Punkten abgerutscht. Am Mittwoch aber verdrängten Investoren rasch US-Daten, die eine unerwartet hohe Inflation signalisierten und damit ein zügiges Handeln der US-Notenbank Fed auslösen könnten.

Bei den Unternehmen zog nun vor allem der Luftfahrt- und Rüstungskonzern Airbus die Blicke auf sich. Das Unternehmen überzeugte die Anleger mit seiner Gewinnentwicklung im Jahr 2017 und einer überraschend hohen Dividende. Die Papiere schnellten um mehr als 10 Prozent nach oben.

Zu den Profiteuren steigender Zinsen gehören tendenziell Bankenaktien, weil ein höheres Zinsniveau den Finanzkonzernen im klassischen Geschäft mit Kundeneinlagen und Krediten zugute kommt. Die Papiere der Commerzbank und der Deutschen Bank waren mit Gewinnen von 2,75 Prozent und 2,03 Prozent unter den gefragtesten Dax-Werten.

Allianz-Aktien profitierten mit einem Plus von 1,82 Prozent von positiven Analystenkommentaren. Der Versicherer wird an diesem Freitag Geschäftszahlen vorlegen.