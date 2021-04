Börse in Frankfurt : Dax erklimmt vor Wochenende Rekordhoch

Nach tagelanger Zurückhaltung hat der Dax vor dem Wochenende ein Rekordhoch erreicht.

Frankfurt/Main | Am Nachmittag verbuchte er knapp darunter ein Plus von 1,12 Prozent auf 15.425,97 Punkte. Grundlage der Börsen-Euphorie am Freitag sind überzeugende Quartalszahlen deutscher Konzerne sowie starke US-Börsen. MDax und SDax stellten ebenfalls Bestmarken auf. Zuletzt verbuchte der Index der mittelgroßen Werte ein Plus von 0,77 Prozent auf 33.261,53 ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.