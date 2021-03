Börse in Frankfurt : Dax erstmals über 15.000 Punkten

Der Dax hat erstmals die Marke von 15.000 Punkten überwunden.

Frankfurt/Main | Der deutsche Leitindex legte zuletzt um 1,33 Prozent auf 15.014,82 Punkte zu und hat damit seit Jahresbeginn ein Plus von insgesamt 9,5 Prozent erzielt. Seit dem Zwischentief Ende Oktober beläuft sich das Plus sogar auf rund 30 Prozent. Erst am 7. Januar hatte der Dax die Hürde von 14.000 Punkten genommen. Rückenwind kommt Marktbeobachtern zufol...

