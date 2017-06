Börse in Frankfurt : Dax etwas erholt - Briten-Wahl und EZB im Fokus

vergrößern 1 von 1 Foto: Fredrik von Erichsen 1 von 1

Die Schwankungen am Aktienmarkt dürften vor den am Nachmittag erwarteten Ankündigungen der Notenbank gering bleiben.

In der ersten Stunde rückte der deutsche Leitindex um 0,14 Prozent auf 12 690,67 Punkte vor. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen sank indes um 0,14 Prozent auf 25 211,65 Punkte. Für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 0,30 Prozent nach unten auf 2296,38 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 tendierte fast unverändert.

Nach seinem Rekordhoch Ende letzter Woche bei 12 878 Punkten hatte der Dax in der laufenden Woche mit der Unterstützung um 12 700 Zähler gerungen. Neben der anstehenden britischen Wahl hatten zuletzt die politische Unsicherheit in den USA wegen der Anhörung des gefeuerten FBI-Chefs James Comey, die Krise in Nahost sowie ein Ölpreisrutsch die Anleger verunsichert.

Fast ausschließlich positive Expertenkommentare gaben den Aktien von RWE und Eon weiteren Auftrieb mit plus 0,4 beziehungsweise 0,9 Prozent, nachdem sie bereits am Vortag angesichts der vom Bundesverfassungsgericht gekippten Brennelementesteuer um jeweils mehr als 5 Prozent nach oben geschnellt waren. Nun hoben gleich mehrere Analysten ihre Kursziele für die beiden Versorger an.

