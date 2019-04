Börse in Frankfurt : Dax etwas erholt nach zwei schwachen Tagen

Die Kurse am deutschen Aktienmarkt sind am Mittwoch etwas gestiegen. Der Dax legte am späten Vormittag um 0,38 Prozent auf 11.895,20 Punkte zu.

von dpa

10. April 2019, 12:19 Uhr

An den vergangenen beiden Tagen hatte er sich von der Marke von 12.000 Punkten entfernt, die er erst in der vergangenen Woche erstmals seit Monaten zurückerobert hatte. Anleger hatten nach der Erholungsrally Luft geholt.

Der MDax gewann zur Wochenmitte 0,33 Prozent auf 25.240,72 Punkte und auch europaweit war das Bild positiver als zuletzt. Der Leitindex der Eurozone EuroStoxx rückte um 0,4 Prozent auf 3430,78 Punkte vor. Im Mittelpunkt stehen nun vor allem der EU-Sondergipfel mit der Brexit-Frage und die nächste Notenbanksitzung der Europäischen Zentralbank (EZB).