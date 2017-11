Börse in Frankfurt : Dax fällt den fünften Börsentag in Folge

Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Mittwoch erneut auf dem Rückzug befunden. Belastet von einem steigenden Eurokurs gab der Dax bereits den fünften Handelstag in Folge nach. Am Ende stand für den deutschen Leitindex noch ein Minus von 0,44 Prozent auf 12.976,37 Punkte zu Buche.