Börse in Frankfurt : Dax fällt unter 12.000 Punkte

Zunehmende Konjunkturängste haben den Dax am Mittwoch auf Talfahrt geschickt.

von dpa

02. Oktober 2019, 18:16 Uhr

Der deutsche Leitindex riss die Marke von 12.000 Punkten und schloss 2,76 Prozent tiefer bei 11.925,25 Zählern. Das kräftige September-Plus des Dax ist damit nun ausgelöscht. Der MDax, der die mittelgroßen deutschen Werte umfasst, büßte zur Wochenmitte 2,11 Prozent auf 25.117,53 Punkte ein.

Auslöser der zurzeit schlechten Stimmung waren vor allem enttäuschende Wirtschaftsdaten aus den USA, aber auch aus der Eurozone, die bereits am Dienstag belastet hatten. «Die Auswirkungen des immer noch andauernden Handelskonflikts zwischen den USA und China scheinen in der Realwirtschaft anzukommen», sagte Marktbeobachter Christian Henke vom Handelshaus IG.

Aktuell seien derzeit die Befürchtungen groß, dass sich die konjunkturelle Schwäche in der amerikanischen Industrie auch auf dem US-Arbeitsmarkt zeige, ergänzte Marktexperte Andreas Lipkow von der Comdirect Bank. Es würde dann zu deutlichen Anzeichen einer merklichen Konjunkturabkühlung kommen. Entsprechend abgestraft würden daher hierzulande derzeit Aktien zyklischer Unternehmen, etwa aus dem Chemie- und Autosektor, führte Lipkow aus.

Am Dax-Ende rutschten die Aktien von HeidelbergCement um fast 5 Prozent ab. Händler verwiesen hierzu auf die hohe Abhängigkeit des Baustoffkonzerns vom US-Markt. Auch alle anderen Index-Werte schlossen im Minus.

Vor allem Chemiewerte gerieten unter Druck. Die Aktien von Covestro fielen um 4,6 Prozent. Sie wurden zudem von einer Abstufung belastet. Im MDax bildeten die Papiere von Fuchs Petrolub das Schlusslicht mit einem Minus von mehr als 6 Prozent.

Die Aktien von Autoherstellern rückten nach Absatzzahlen aus den USA in den Blick. Die Erfolgsserie von Volkswagen auf dem US-Markt ist vorerst beendet - die Wolfsburger erlitten dort einen Absatzeinbruch. Die VW-Vorzugsaktien fielen um rund 3 Prozent.

Positive Nachrichten gab es vom Finanzierungsdienstleister Grenke, der seine Prognose für das Neugeschäft im Kernsegment Leasing erhöht hatte. An der MDax-Spitze gewannen die Aktien mehr als 5 Prozent.

Im Nebenwerteindex SDax hatten die Papiere von Drägerwerk mit plus 6,5 Prozent die Nase vorn. Der Medizintechnikkonzerne will in der ersten Novemberhälfte eigene Vorzugsaktien zurückkaufen.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx sackte um 2,98 Prozent auf 3413,31 Punkte ab. Für die nationalen Indizes in Paris und London ging es sogar noch etwas stärker nach unten. Der New Yorker Dow Jones Industrial präsentierte sich zum europäischen Börsenschluss knapp 2 Prozent im Minus.

Am Rentenmarkt sank die Umlaufrendite von minus 0,52 Prozent auf minus 0,54 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,10 Prozent auf 145,85 Punkte. Der Bund-Future rückte um 0,01 Prozent auf 173,93 Zähler vor. Der Euro legte zu: Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0925 (Dienstag: 1,0898) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9153 (0,9176) Euro.