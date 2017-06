Börse in Frankfurt : Dax fängt sich nach Talfahrt

Nach seiner jüngsten Talfahrt hat sich der Dax vor dem Wochenende wieder stabilisiert. Am Nachmittag zeigte sich das deutsche Börsenbarometer in etwa auf Vortagesniveau mit plus 0,05 Prozent auf 12 422,97 Punkte, was im Wochenverlauf aktuell einen Verlust von 2,4 Prozent bedeutet.