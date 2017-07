Börse in Frankfurt : Dax gibt etwas nach - Kein Handel in den USA

vergrößern 1 von 1 Foto: Fredrik von Erichsen 1 von 1

Wegen des US-Feiertages fehlte frischer Schwung von der Wall Street.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verlor 0,15 Prozent auf 24 664,88 Zähler. Für den Technologiewerte-Index TecDax aber ging es angesichts eines Kursprungs bei den Aktien von Wirecard um 0,36 Prozent auf 2215,33 Punkte nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wiederum fiel um 0,17 Prozent.

Hierzulande stand Stada im Zentrum der Aufmerksamkeit: Der Übernahmekampf um den Pharmakonzern könnte bald in eine neue Runde gehen. Nur wenige Tage nach der gescheiterten ersten Offerte bringen sich Bain Capital und Cinven wieder in Stellung. Zudem kam es bei Stada zu einer Personalrochade: Sowohl der Vorstandsvorsitzende Matthias Wiedenfels als auch der Finanzchef Helmut Kraft legten ihre Ämter nieder. Für die Stada-Aktien ging es um 2,32 Prozent auf 63,95 Euro nach oben.

Spitzenreiter im TecDax waren die Papiere von Wirecard mit einem Plus von gut 7 Prozent auf 61,51 Euro. Bei 62,50 Euro hatten die Anteilscheine zuvor einen Rekordwert erreicht. Übernahmeinteresse aus der Branche am britischen Wettbewerber Worldpay trieb die Papiere des Zahlungsabwicklers an.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,29 Prozent am Vortag auf 0,30 Prozent. Der Rentenindex Rex legte um 0,04 Prozent auf 140,75 Punkte zu. Der Bund Future gewann 0,15 Prozent auf 161,99 Punkte. Der Kurs des Euro stand zuletzt bei 1,1342 US-Dollar. Der Dollar kostete damit 0,8817 Euro. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,1369 (Freitag: 1,1412) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8796 (0,8763) Euro gekostet.

von dpa

erstellt am 04.Jul.2017 | 17:05 Uhr