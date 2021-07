Börse in Frankfurt : Dax gibt leicht nach

Der Dax hat am Mittwoch sein hohes Niveau fast gehalten.

Frankfurt/Main | Der deutsche Leitindex lag am Vormittag knapp in der Verlustzone. Zuletzt fiel er um 0,08 Prozent auf 15 777,65 Punkte. Er bleibt damit in Sichtweite zum Rekordhoch, das er erst vor zwei Tagen mit 15 806 Zählern erreicht hatte. Der MDax gab am Mittwochmittag etwas stärker um 0,37 Prozent auf 34 789,93 Zähler nach. Die Agenda ist am Mittwoch sons...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.