Börse in Frankfurt : Dax gibt nach

Die Begeisterung der Anleger über die weiterhin lockere US-Geldpolitik hat sich am Donnerstag in Grenzen gehalten.

Frankfurt/Main | Eine Überraschung war die Zinsentscheidung der US-Währungshüter am deutschen Aktienmarkt nicht - am Vorabend hatte sie bereits die Wall Street kalt gelassen. Zudem fiel die Flut von Geschäftszahlen hiesiger Unternehmen durchwachsen aus. Gegen Mittag verlor der Dax 0,33 Prozent auf 15.242,28 Punkte. Damit knüpfte der Leitindex an die recht lustlose ...

