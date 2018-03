Börse in Frankfurt : Dax gibt nach jüngster Erholung wieder etwas nach

Die jüngste Erholung des Dax ist ins Stocken geraten. Der deutsche Leitindex gab nach einem verhaltenen Start etwas nach und fiel bis zum Mittag um 0,31 Prozent auf 12.207,38 Punkte.

von dpa

08. März 2018, 12:19 Uhr

Seit Wochenbeginn ist das Börsenbarometer gleichwohl wieder um rund 2,5 Prozent gestiegen, obwohl es sich zwischenzeitlich auf dem tiefsten Stand seit Februar 2017 wiedergefunden hatte.

In der zweiten deutschen Börsenreihe ging es für den MDax am Donnerstag um 0,10 Prozent auf 25.809,72 Punkte nach unten. Der TecDax der Technologiewerte hingegen zog um 1,65 Prozent auf 2638,22 Punkte an. Hier half unter anderem ein Kurssprung bei den Aktien des Wirkstoffforschers Evotec. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wiederum trat nahezu auf der Stelle.

Vor dem Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) am Nachmittag agierten die Anleger vorsichtig, schrieben Marktanalysten. Die EZB befindet sich seit längerem im Zwiespalt: Auf der einen Seite spricht einiges für eine weniger lockere Geldpolitik, allen voran das robuste Wirtschaftswachstum im Euroraum. Auf der anderen Seite bereitet der Zentralbank die immer noch verhaltene Inflationsentwicklung Kopfzerbrechen.

Zudem will US-Präsident Donald Trump noch am Donnerstag die umstrittenen Strafzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte verhängen. Dabei sollen jedoch die Nachbarn Mexiko und Kanada eine Schonfrist erhalten.

Unter den Spitzenreitern im Dax zogen die Anteilsscheine von Adidas um fast 2 Prozent an. Die US-Investmentbank Merrill Lynch hatte die Papiere zum Kauf empfohlen. Nach einer Periode starken Umsatzwachstums trete der Sportartikelkonzern nun in die Phase höherer Profitabilität ein, schrieb Analystin Sophie Park.