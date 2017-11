Börse in Frankfurt : Dax gibt zum Auftakt leicht nach

vergrößern 1 von 1 Foto: Arne Dedert 1 von 1

02.Nov.2017

«Nach der imposanten Rally mangelt es an neuen Impulsen», meinte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Erste Investoren gingen auf Nummer sicher und strichen einen Teil ihrer Gewinne ein.

Neben guten Vorgaben der Wall Street hatten zuletzt vor allem der etwas schwächere Eurokurs sowie positive Signale zur Wirtschaftsentwicklung dem Aktienmarkt hierzulande Rückenwind verliehen. Am Donnerstag richteten sich die Blicke nun auf Daten zur Industriestimmung in der Eurozone. Gegen Mittag sollte dann der Zinsentscheid der Bank of England anstehen.

Der MDax, in dem die Aktien mittelgroßer Unternehmen vertreten sind, stieg um 0,09 Prozent auf 26 887,70 Punkte an. Der Technologiewerte-Index TecDax legte um 0,31 Prozent auf 2579,29 Zähler zu. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,04 Prozent auf 3696,05 Punkte leicht abwärts.