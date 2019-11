Börse in Frankfurt : Dax hält sich auf hohem Vortagesniveau

Gestützt von einer starken Wall Street hat sich der Dax zum Auftakt am Dienstag zunächst auf seinem hohen Vortagesniveau gehalten.

von dpa

26. November 2019, 09:19 Uhr

Der deutsche Leitindex notierte kurz nach dem Start mit minus 0,01 Prozent auf 13.244,79 Punkten kaum verändert. Der MDax der mittelgroßen Werte stieg um 0,14 Prozent auf 27 320,31 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab um 0,10 Prozent nach.

Die Unterhändler Chinas und der USA setzten ihre Gespräche über eine angestrebte Teillösung in ihrem seit einem Jahr anhaltenden Handelskrieg am Telefon fort. An dem Gespräch am Dienstagmorgen (Ortszeit) in Peking nahmen Vizepremier Liu He sowie der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer und Finanzminister Steven Mnuchin teil, wie die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete. Für Missstimmung sorgen die Gesetzentwürfe des US-Kongresses zur Unterstützung der Demokratiebewegung in Hongkong.