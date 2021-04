Börse in Frankfurt : Dax hält sich ohne Impulse stabil

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt halten sich nach dem jüngsten Dax-Rekord mit Engagements zurück.

Frankfurt/Main | Es fehlt an Aufwärtsimpulsen, zumal nach den starken Auftragseingängen für die deutsche Industrie die Produktionsdaten für Februar nun schwach ausfielen. Zugleich warnen Marktbeobachter vor einem Rückschlag im Dax. Zur Mittagszeit am Freitag gab der deutsche Leitindex um 0,06 Prozent auf 15.194,11 Punkte nach. Am Dienstag war er erstmals über die M...

