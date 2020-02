Börse in Frankfurt : Dax holt Verluste auf - Unternehmensstimmung positiv

Eine überraschend positive Unternehmensstimmung in der Eurozone hat am Freitag den deutschen Aktienmarkt gestützt.

21. Februar 2020

Der Dax dämmte seine anfänglichen Verluste rasch ein und notierte am Nachmittag 0,03 Prozent im Plus bei 13.668,47 Punkten. Auf Wochensicht zeichnet sich für das deutsche Leitbarometer aktuell ein Minus von 0,6 Prozent ab.

Ähnlich wie der Dax präsentierte sich zuletzt auch der MDax mit plus 0,04 Prozent auf 29.188,27 Punkten. Der EuroStoxx 50 als Leitbarometer der Eurozone gab um 0,02 Prozent nach.

Auf der Unternehmensseite rückte die Allianz mit Jahreszahlen in den Fokus. Die Aktien waren mit zuletzt plus 1,3 Prozent weit vorne im Dax. Ein Anstieg der Dividende und ein neues Aktienrückkaufprogramm hielten die Anleger bei Laune.

Bei den Aktien des Kunststoffkonzerns Covestro nahmen die Anleger die jüngsten Gewinne mit - im Dax waren sie mit minus 2,7 Prozent der größte Verlierer. MTU weiteten ihre Vortagesverluste aus und fielen um 1,7 Prozent. Der seit Jahresanfang verbuchte Gewinn ist nun fast aufgezehrt. Der Triebwerksbauer hatte am Vortag mit seinen Quartalszahlen und Konzernprognosen enttäuscht. Deutsche Börse waren mit plus 1,4 Prozent der Dax-Topwert.

Im MDax verloren Commerzbank 1,3 Prozent nach einer Verkaufsempfehlung von Warburg Research. Noch deutlicher setzten im SDax kritische Analystenkommentare mit Abstufungen und Kurszielsenkungen den Aktien von Krones zu. Mit einem Minus von fast 9 Prozent landeten die Papiere des Getränkeabfüllanlagen-Herstellers am Index-Ende.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von minus 0,41 Prozent am Vortag auf minus 0,44 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,07 Prozent auf 144,94 Punkte. Der Bund-Future rückte um 0,05 Prozent auf 175,03 Punkte zu. Der Euro legte leicht zu und kostete am Nachmittag 1,0801 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,0790 Dollar festgelegt.