Börse in Frankfurt : Dax im Minus - Pessimisten haben Oberhand

Die Pessimisten am deutschen Aktienmarkt haben am Mittwoch das Zepter weiter in der Hand. Der Dax stand am Nachmittag 1,52 Prozent tiefer bei 11.844,12 Punkten.

von dpa

29. Mai 2019, 14:46 Uhr

Die Sorgen vor einer globalen wirtschaftlichen Abkühlung nähmen zu, kommentierte Analyst James Hughes vom Broker AxiTrader. Neben der Furcht vor weiteren Einschränkungen im US-chinesischen Handel seien die drohende Eskalation zwischen den USA und dem Iran, der Brexit und eine mögliche Konfrontation zwischen der italienischen Regierung und der EU Belastungsfaktoren, schrieben Experten der Helaba.

Vor diesem Hintergrund ging es auch für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 um 1,72 Prozent nach unten. Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen verlor 1,60 Prozent auf 24 782,25 Punkte.

Unternehmensmeldungen verliehen im MDax immerhin den Papieren von ProSiebenSat.1, Aroundtown und Rocket Internet Schwung. ProSiebenSat.1 profitierten mit plus 3,1 Prozent vom Einstieg des italienischen Mediaset-Konzerns. Den Papieren des Immobilienkonzerns Aroundtown und der Start-up-Schmiede Rocket Internet halfen Quartalszahlen zu Kursgewinnen von 3,4 beziehungsweise 4 Prozent.

Stahlwerte wie Thyssenkrupp und Salzgitter präsentierten sich sehr schwach, nachdem der weltgrößte Stahlhersteller ArcelorMittal mitgeteilt hatte, seine Produktion in Europa wegen der schwachen Stahl-Nachfrage herunterzufahren.

Am Rentenmarkt stagnierte die Umlaufrendite bei minus 0,21 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,02 Prozent auf 143,90 Punkte zu. Der Bund-Future legte um 0,04 Prozent auf 167,96 Punkte zu.

Der Euro kostete zuletzt 1,1152 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1192 Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8935 (0,8930) Euro gekostet.