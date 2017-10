Börse in Frankfurt : Dax klebt weiter an 13 000-Punkte-Marke

Der deutsche Aktienmarkt träge in den von vielen Unternehmenszahlen geprägten Handel gestartet. Der Dax dürfte damit wie bereits an den Vortagen weiterhin an seinem Pendelkurs um die Marke von 13 000 Punkten festhalten.