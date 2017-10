Börse in Frankfurt : Dax klebt wieder an 13 000 Punkten

vergrößern 1 von 1 Foto: Arne Dedert 1 von 1

von dpa

erstellt am 25.Okt.2017 | 12:18 Uhr

Aktuelle Daten zum ifo-Geschäftsklima zeigten nur wenig Auswirkungen. Die Stimmung in den deutschen Unternehmen ist im Oktober auf ein Rekordhoch gestiegen.

Der Dax setzte seinen Pendelkurs um die Marke von 13 000 Punkten aus den Vortagen fort und stieg zuletzt um 0,07 Prozent auf 13 022,57 Punkte. Am Dienstag hatte er mit einem ähnlich knappen Plus die runde Schwelle behauptet.

«Vor der wichtigen Sitzung der Europäischen Zentralbank am Donnerstag herrscht Stillstand. Dies muss nicht negativ sein, aber den Dax-Bullen läuft langsam die Zeit davon», stellte Marktanalyst Milan Cutkovic von AxiTrader fest. Sollte das Börsenbarometer nicht bald nachhaltig über die Marke von 13 000 springen, könnten stärkere Gewinnmitnahmen einsetzen, so Cutkovic.

Der MDax zeigte sich praktisch unverändert bei 26 136,99 Zählern. Der Technologiewerte-Index TecDax büßte 0,18 Prozent auf 2483,15 Punkte ein. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg hingegen um 0,25 Prozent.

Viele Experten rechnen damit, dass die EZB auf ihrer Sitzung am Donnerstag den Einstieg in den Ausstieg aus ihrer extrem lockeren Geldpolitik beschließt. Fest erwartet wird, dass sie ihre Wertpapierkäufe auch 2018 fortführen wird, allerdings in geringerem Umfang als bisher.

Von Unternehmensseite standen Lufthansa-Aktien nach der Bekanntgabe aktueller Geschäftszahlen im Anlegerfokus. Nach einer Achterbahnfahrt notierten sie gegen Mittag rund 1 Prozent im Plus und gehörten damit zu den Top-Werten im Dax.

Am Morgen waren sie noch um bis zu dreieinhalb Prozent abgerutscht, nachdem sie am Vortag den höchsten Stand seit Februar 2001 erreicht hatten. Mit einem Kursgewinn von mehr als 110 Prozent seit Jahresanfang ist Lufthansa der mit Abstand beste Dax-Wert. Allein seit August waren die Aktien um rund 45 Prozent gestiegen. Die Fluggesellschaft ist nach einem starken Sommergeschäft auf Kurs zu einem neuen Rekordgewinn.