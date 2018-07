Börse in Frankfurt : Dax knapp im Minus - Anleger halten sich zurück

Die Dax-Anleger haben keine großen Sprünge gewagt. Der deutsche Leitindex pendelte um seinen Vortagesschluss und lag am frühen Nachmittag 0,14 Prozent im Minus bei 12.543,85 Punkten.

von dpa

17. Juli 2018, 15:16 Uhr

Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es angesichts positiver Geschäftszahlen von Evonik und Hella um 0,36 Prozent auf 26 575,92 Punkte nach oben. Der Technologiewerte-Index TecDax hingegen gab um 0,37 Prozent auf 2831,40 Zähler nach. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone lag leicht im Minus.

Die Aktien von Thyssenkrupp schnellten mit einem Plus von rund 9 Prozent an die Dax-Spitze. Der Industriekonzern muss nach dem Rücktritt von Unternehmenschef Heinrich Hiesinger zwar einen weiteren Abgang verkraften: Ulrich Lehner wird zum Monatsende sein Mandat als Vorsitzender des Aufsichtsrats niederlegen und aus dem Aufsichtsrat ausscheiden. Börsianern zufolge hoffen die Anleger nun aber darauf, dass damit der Weg für eine tiefergehende Restrukturierung frei wird.

Favorit im MDax waren die Anteilsscheine von Evonik mit einem Gewinn von mehr als 4 Prozent. Der Spezialchemiekonzern wird nach Zuwächsen im ersten Halbjahr 2018 nun optimistischer für das Gesamtjahr. Ebenfalls gute Nachrichten kamen von Hella: Der Autozulieferer profitierte von neuen Trends wie dem autonomen Fahren. In den zwölf Monaten bis Ende Mai zogen sowohl der Umsatz als auch das operative Ergebnis deutlich an. Die Anleger goutierten dies mit einem Plus von gut 2 Prozent.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,17 Prozent am Montag auf 0,18 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,04 Prozent auf 141,45 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,03 Prozent auf 162,75 Punkte. Der Euro wurde zuletzt zu 1,1703 US-Dollar gehandelt. Der Dollar kostete damit 0,8545 Euro. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,1720 US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8532 (0,8589) Euro gekostet.