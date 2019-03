Börse in Frankfurt : Dax lahmt - Wirtschaftsnachrichten aus China bremsen

Schwache Konjunktursignale aus China haben den Dax am Dienstag in Schach gehalten. Der deutsche Leitindex pendelte bis zum Nachmittag um seinen Schlusskurs vom Vortag.

von dpa

05. März 2019, 15:45 Uhr

Zuletzt gab er denkbar knapp um 0,03 Prozent auf 11.588,80 Punkte nach. Bereits am Vortag hatte der Dax nach seinem jüngsten Kursanstieg geschwächelt.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen lag derweil mit minus 0,30 Prozent auf 24.652,74 Zähler ein Stück weit in der Verlustzone. Auch auf europäischer Bühne verlief der Handel zäh: der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 kam zuletzt mit 3318,74 Punkten auf ein hauchdünnes Plus.

Berichte über «substanzielle Fortschritte» im US-chinesischen Handelsstreit hatten den Dax schon am Rosenmontag nicht mehr angetrieben. Am Dienstag sorgte nun der stotternde chinesische Wirtschaftsmotor wieder für Ungeduld bei den Investoren. Angesichts des Handelskrieges mit den USA und der hohen Verschuldung gab Regierungschef Li Keqiang zum Auftakt der Jahrestagung des Volkskongresses das niedrigste Wachstumsziel seit fast drei Jahrzehnten vor.

Die Sorge um Chinas Wirtschaft belastete an der Börse vor allem die Autobauer und -zulieferer, für die der dortige Markt immens wichtig ist. Unter den Branchenvertretern im Dax erwischte es die Aktien des Reifenherstellers Continental und des Autobauers Daimler mit etwa 1 Prozent Kursabschlag recht deutlich. Noch größer war das Minus lediglich bei den besonders schwankungsanfälligen Aktien des Zahlungsabwicklers Wirecard mit minus 1,6 Prozent.

An der Dax-Spitze erholten sich dagegen die Papiere des Dialyseanbieters Fresenius Medical Care (FMC) von ihren Vortagsverlusten. Die Papiere zogen um 1,5 Prozent an.

Noch größere Kursbewegungen gab es vor allem in den hinteren Börsenreihen. Die Papiere von Wacker Chemie radierten ihre jüngsten Gewinne mit einem Kursrutsch um 8 Prozent aus. Der Konzern rechnet überraschend wegen niedrigerer Polysilizium-Preise mit einem deutlichen Rückgang beim operativen Ergebnis in diesem Jahr.

Die Papiere von Evonik dagegen erreichten mit einem Anstieg um 4,7 Prozent den höchsten Stand seit November, nachdem der Spezialchemiekonzern seine Anleger mit einem unverhofft hohen Verkaufspreis für das an den Finanzinvestor Advent gehende Methacrylat-Geschäft erfreute. Dies überlagerte einen vorsichtigen Ausblick auf das neue Geschäftsjahr.

Im SDax rutschen Bilfinger am Indexende um 5,6 Prozent ab. Am Vorabend hatte der Großaktionär Cevian Capital mitgeteilt, den Anteil am Infrastruktur-Dienstleister um 1,2 Millionen Aktien zu reduzieren.

Am deutschen Anleihenmarkt verharrte die Umlaufrendite auf 0,07 Prozent, ebenso wie der Rentenindex Rex bei 141,88 Punkten. Der Bund-Future gab um 0,13 Prozent auf 165,44 Punkte nach. Der Euro kostete zuletzt 1,1328 US-Dollar. Den Referenzkurs hatte die Europäische Zentralbank (EZB) am Vortag auf 1,1337 US-Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8821 Euro.