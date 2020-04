Börse in Frankfurt : Dax legt weiter zu - Anleger setzen auf Corona-Entspannung

Hoffnungen der Anleger auf eine weitere Entspannung der Corona-Krise und eine Wirtschaftserholung haben dem deutschen Aktienmarkt einen guten Handelsauftakt beschert.

von dpa

30. April 2020, 09:18 Uhr

Am Vortag hatte es positive Nachrichten des US-Pharmakonzerns Gilead Sciences zu einem Wirkstoffkandidaten gegen die vom Coronavirus ausgelöste Lungenkrankheit Covid-19 gegeben. Auch am Ölmarkt entspannte sich die Lage dank steigender Preise weiter.

Der Dax kletterte im frühen Handel um 0,67 Prozent auf 11.181,85 Punkte nach oben, nachdem er bereits am Vortag um fast 3 Prozent gestiegen war.

Für die verkürzte Börsenwoche deutet sich damit eine äußerst positive Dax-Bilanz von ungefähr plus 9 Prozent an. An diesem Freitag ruht der Handel feiertagsbedingt. Für den MDax ging es um 0,59 Prozent auf 23.545,03 Punkte nach oben. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone gewann rund 0,5 Prozent.