Börse in Frankfurt : Dax legt weiter zu

Der Dax steuert am Freitag auf seinen achten Gewinntag in Folge zu. Das geldpolitische Feuerwerk der Europäischen Zentralbank am Vortag sowie die sich fortsetzende Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China zeigen nach wie vor Wirkung.

von dpa

13. September 2019, 12:43 Uhr

Gegen Mittag legte der deutsche Leitindex um 0,33 Prozent auf 12.451,41 Punkte zu. Seit seinem jüngsten Tief im August bedeutet dies für den Dax ein Plus von mehr als zehn Prozent. Allein auf die ablaufende Woche bezogen steuert er auf einen Gewinn von knapp 2 Prozent zu. Für den MDax ging es am Freitag um 0,18 Prozent auf 26.229,45 Punkte nach oben. Der EuroStoxx 50 rückte ebenfalls um 0,18 Prozent vor.