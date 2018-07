Börse in Frankfurt : Dax legt wieder zu

Das Auf und Ab an den Aktienmärkten hat sich am Donnerstag fortgesetzt. Der Dax, den der Handelskonflikt zwischen den USA und China am Vortag noch stark unter Druck gesetzt hatte, erholte sich um 0,61 Prozent auf 12 492,97 Punkte.

von dpa

12. Juli 2018, 17:52 Uhr

Für ein wenig Beruhigung an den Finanzmärkten sorgte der Nato-Gipfel in Brüssel. Dort hatte US-Präsident Donald Trump zugesichert, weiter zum Verteidigungsbündnis zu stehen. Gleichzeitig stellte Kanzlerin Angela Merkel höhere Ausgaben für die Verteidigung in Aussicht.

Der MDax rückte am Donnerstag um 0,68 Prozent auf 26 317,15 Punkte vor. Der Technologiewerte-Index TecDax legte sogar angetrieben von einem neuen Rekordhoch des US-Technologieindex Nasdaq 100 um 1,17 Prozent auf 2826,98 Punkte zu.