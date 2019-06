Börse in Frankfurt : Dax legt wieder zu - Telekomwerte nach Auktionsende im Fokus

Die Anleger haben am Donnerstag den kleineren Rückschlag des Dax für Käufe genutzt. Der deutsche Leitindex lag am Nachmittag mit 0,41 Prozent im Plus bei 12.165,00 Punkten.

von dpa

13. Juni 2019, 15:02 Uhr

Der MDax, in dem die Aktien mittelgroßer Unternehmen vertreten sind, stieg am Donnerstag um 0,20 Prozent vor auf 25.490,17 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es ebenfalls etwas aufwärts.

Auch an der Wall Street wird mit einem positiven Start gerechnet. Zwischenfälle mit Handelsschiffen nahe der Küste des Iran verunsichern die Anleger bislang nicht.

Vor allem Telekomwerte standen im Fokus, nachdem die längste Auktion deutscher Mobilfunkfrequenzen am Vorabend endlich beendet wurde. Die vier Provider - die Deutsche Telekom, Vodafone, Telefónica und Drillisch - bezahlen für die 5G-Frequenzblöcke insgesamt 6,55 Milliarden Euro und damit mehr als erwartet.

Börsianer sprachen von Erleichterung über das Ende. Sie mache sich vor allem bei 1&1 Drillisch als neuem Mitspieler unter den Großen bemerkbar, dessen Aktien im Laufe der Auktion besonders gelitten hätten. Am Morgen schossen sie um bis zu 16,5 Prozent nach oben, im Verlauf schmolzen die Gewinne aber auf 3,5 Prozent zusammen. Papiere der Mutter United Internet lagen mit 2,7 Prozent im Plus.

Aurubis sackten zeitweise um mehr als 12 Prozent ab auf den tiefsten Stand seit Herbst 2014. Der Metallkonzern hat seinen Chef kurz vor dem geplanten Weggang freigestellt. Außerdem hat das MDax-Unternehmen ein großes Investitionsprojekt abgeblasen.

Zeitweise um fast 10 Prozent aufwärts bis knapp an das Rekordhoch ging es indes für Varta-Papiere. Der Batteriehersteller hat seine angekündigte Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen.

Am Rentenmarkt verharrte die Umlaufrendite bei minus 0,28 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,03 Prozent auf 144,30 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,03 Prozent auf 171,54 Punkte. Ein Euro kostete zuletzt 1,1289 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,1323 Dollar festgesetzt.