Börse in Frankfurt : Dax legt zum Verfallstermin am «Hexensabbat» deutlich zu

Verfallstermine zum sogenannten Hexensabbat haben den Dax am Freitag angetrieben. Der deutsche Leitindex war zwischenzeitlich auf den höchsten Stand seit Mitte Oktober gestiegen, bevor das Plus etwas abbröckelte.

von dpa

15. März 2019, 17:53 Uhr

Zum Handelsschluss stand das Börsenbarometer 0,85 Prozent im Plus bei 11.685,69 Punkten. Der Wochengewinn summiert sich auf 1,99 Prozent. Der MDax der mittelgroßen Werte stieg am Freitag um 0,50 Prozent auf 25.150,78 Punkte.

An sogenannten Hexensabbat liefen Terminkontrakte auf Aktien und Indizes an den Terminbörsen aus. Vom «großen Verfall» sprechen Börsianer dann, wenn der letzte Handelstag aller vier Derivate-Typen, also der Optionen und Futures auf Indizes und einzelne Aktien, auf denselben Tag fällt. Anleger versuchten im Handelsverlauf, die Kurse in die für sie günstige Richtung zu schieben.