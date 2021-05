Börse in Frankfurt : Dax leicht im Minus - Blicke weiter auf Rekordhoch

Der Dax hat zum Wochenauftakt seine Gewinne der vergangenen drei Handelstage nicht ganz verteidigt.

Frankfurt/Main | Die erhoffte Fortsetzung der Erholung gelang ihm nicht, der Leitindex pendelte am Montagmorgen zunächst bei 15.400 Punkten um die Gewinnschwelle. Eine Stunde nach dem Auftakt war er dann aber mit 0,15 Prozent ins Minus abgetaucht auf 15.376,32 Punkte. Das vor drei Wochen erreichte Rekordhoch bei gut 15.501 Punkten bleibt damit aber in Reichweite. Am F...

