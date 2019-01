Börse in Frankfurt : Dax leicht im Minus vor neuen Impulsen aus USA

Der Dax hat erneut nachgegeben. Er verlor gegen Mittag 0,4 Prozent auf 11.091,93 Punkte. Börsianer sprachen von Zurückhaltung vor der Startglocke an der Wall Street.

von dpa

22. Januar 2019, 12:44 Uhr

Dort waren die Börsen am Vortag wegen eines Feiertags geschlossen. In New York dürfte der Dow Jones Industrial mit Verlusten in den Handel gehen.

Die Wall Street könnten nun also neue Akzente setzen, nicht zuletzt mit Quartalszahlen von Schwergewichten wie IBM, Travelers und Johnson & Johnson.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen stieg am Dienstag um 0,19 Prozent auf 23.396,19 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor hingegen knapp ein halbes Prozent.

Bei den Einzelwerten im Dax fielen Linde und Lufthansa mit Kursgewinnen auf. Linde stiegen um 1,62 Prozent. Der Hersteller von Industriegasen will für bis zu sechs Milliarden US-Dollar eigene Aktien zurückkaufen. Papiere der Lufthansa verteuerten sich um 2,3 Prozent, nachdem die Bank Morgan Stanley den Titel zum Kauf empfohlen hatte.

Anteile von Hugo Boss verteuerten sich nach einem robusten Umsatz des Modekonzerns im vierten Quartal als MDax-Spitzenreiter um 5,88 Prozent. Vor allem im Großhandel habe Hugo Boss stark abgeschnitten, sagte Analystin Elena Mariani von Morgan Stanley.

Der ohnehin arg strapazierte Kurs der Deutschen Bank verlor 3,2 Prozent. Er wurde belastet von eher schwachen Ergebnissen der schweizerischen UBS. Deren Aktien gerieten in Zürich unter Druck.

Aktien des Spezialchemiekonzerns Covestro fielen am Dax-Ende um 3,6 Prozent, belastet von einer Abstufung von «Kaufen» auf «Halten» durch die Commerzbank.

Eine Verkaufsempfehlung des Investmenthauses Mainfirst setzte die Papiere des Dünger- und Salzkonzerns K+S unter Druck. Sie büßten 3 Prozent ein und waren größter Kursverlierer im MDax. Eine Kaufempfehlung der Bank Societe Generale ließ den Kurs des Baudienstleisters Hochtief um 5 Prozent zulegen.

Für die Aktien des Konsumgüterkonzerns Henkel ging es um 1,4 Prozent abwärts nach einem Einbruch von fast 10 Prozent am Vortag. Hier belasteten negative Einschätzungen mehrerer Banken und Broker. Der Konzern hatte am Montag mit Prognosen für 2019 enttäuscht.