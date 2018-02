Börse in Frankfurt : Dax mit Gegenreaktion nach verlustreicher Vorwoche

Der deutsche Aktienmarkt hat zu Wochenbeginn die jüngste Verlustserie beendet und zu einer Erholung angesetzt. Dank positiver Vorgaben von der Wall Street schloss der Dax mit einem Plus von 1,45 Prozent bei 12.282,77 Punkten.

von dpa

12. Februar 2018, 18:21 Uhr

Am Freitag war der deutsche Leitindex auf den niedrigsten Stand seit Anfang September gefallen. Seit seinem Rekordhoch im Januar hatte er damit in der Spitze knapp 11 Prozent eingebüßt.

Am Montag sandten auch die anderen Indizes Erholungssignale: Der MDax, in dem sich die mittelgroßen börsennotierten Unternehmen versammeln, stieg um 0,72 Prozent auf 25.211,38 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax rückte um 1,51 Prozent auf 2478,00 Zähler vor.

Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 1,27 Prozent auf 3368,25 Punkte nach oben. Auch die Börsen in Paris und London zogen kräftig an. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial notierte zuletzt rund 1,2 Prozent höher.

Zu Wochenbeginn kamen die kursbewegenden Unternehmensnachrichten aus der zweiten und dritten Börsenreihe. Bei Carl Zeiss Meditec reichte es nach der Zahlenvorlage für ein Kursplus von 0,77 Prozent - damit zählten die Aktien des Medizintechnik-Konzerns zu den schwächeren Werten im TecDax.

Südzucker-Papiere rutschten mit einem Minus von 2,55 Prozent auf 14,89 Euro fast ans MDax-Ende. Die Titel litten darunter, dass der Zuckerproduzent nach dem Auslaufen der EU-Zuckermarktverordnung im Herbst 2017 erst einmal mit schweren Zeiten rechnet.

Ebenfalls unter Druck standen die Aktien von MTU und Airbus: Sie verloren wegen des möglichen neuen Ärgers bei Airbus' Mittelstrecken-Jet A320neo 2,19 beziehungsweise 1,23 Prozent. Schuld Hintergrund sind erneute Probleme mit den Getriebefan-Triebwerken des US-Herstellers Pratt & Whitney, an denen auch MTU mitarbeitet.

Dagegen bescherten gute vorläufige Jahresresultate dem Autovermieter Sixt eine weitere Kurserholung von 9,30 Prozent sowie den ersten Platz im Nebenwerte-Index SDax. Für Delivery Hero ging es um 4,69 Prozent auf 33,48 Euro hoch, nachdem JPMorgan das Kursziel für die Aktien des Essenszustellers von 54 auf 59 Euro angehoben und ihre Kaufempfehlung bekräftigt hatte.

Der Euro zeigte sich etwas fester. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,2263 Dollar festgesetzt. Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,52 Prozent am Freitag auf 0,53 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,07 Prozent auf 138,68 Punkte. Der Bund-Future verlor 0,06 Prozent auf 157,91 Punkte.