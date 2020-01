Börse in Frankfurt : Dax mit Zwischenerholung - Virus-Furcht bleibt aber

Nach seiner Vortages-Korrektur auf den tiefsten Stand seit drei Wochen hat sich der Dax am Dienstag im frühen Frankfurter Handel zunächst leicht erholt. Der deutsche Leitindex legte gegen Ende der ersten Handelsstunde um 0,2 Prozent auf 13 232,43 Punkte zu. Der MDax der mittelgroßen Werte stieg um 0,55 Prozent auf 28 287,79 Punkte. Der EuroStoxx 50 lag mit knapp 0,26 Prozent im Plus.

von dpa

28. Januar 2020, 10:12 Uhr

Das Coronavirus, das am Montag einer der Hauptgründe für die hohen Verluste war, sorgt weiter für Sorgen an den Kapitalmärkten. Erstmals wurde nun auch in Deutschland eine Infektion mit dem neuartigen Virus bestätigt. In China, wo die Ausbreitung der Krankheit begann, gibt es inzwischen mehr als 100 Tote.

Bei den Einzelwerten hat ein erhöhter Ausblick bei SAP am Dienstagmorgen einer enttäuschenden Entwicklung im Cloud-Geschäft gegenüber gestanden. Die Aktien verloren mit mehr als 2 Prozent deutlich und bildeten das Dax-Schlusslicht.

Freude kam hingegen bei Airbus auf, nachdem sich der Flugzeugbauer in mehreren Ländern mit Behörden wegen Korruptionsvorwürfen geeinigt hatte. Die Aktien rückten mit einem Plus von fast 2 Prozent auf die vorderen Plätze im MDax.

Ebenfalls gut lief es bei Wacker Chemie: Nach der Bekanntgabe von Eckdaten legten die Aktien am Dienstagmorgen um knapp 5 Prozent zu. Damit war der Chemiekonzern im Nebenwerte-Index SDax auf dem ersten Platz.

Von positiven Einschätzungen der Analysten konnte Wacker Neuson profitieren. Nach einer Kaufempfehlung der US-Bank Jeffries legten die Aktien des Baukonzerns um 1,25 Prozent zu. Bei Telefonica Deutschland ging es nach einer positiven Studie von JPMorgan um 1,75 Prozent nach oben.