Börse in Frankfurt : Dax nach Erholungsrally kaum verändert

Dem deutschen Aktienmarkt ist nach der jüngsten Erholungsrally etwas die Luft ausgegangen. Börsianer verwiesen auf vereinzelte Gewinnmitnahmen vor dem langen Wochenende, um nicht von möglichen Corona-Hiobsbotschaften überrascht zu werden.

von dpa

30. April 2020, 14:15 Uhr

An diesem Freitag ruht der Handel in Deutschland feiertagsbedingt. Der Dax notierte heute zuletzt 0,04 Prozent höher bei 11.112,61 Punkten, nachdem er am Vortag um fast 3 Prozent gestiegen war. Für die verkürzte Börsenwoche deutet sich damit ein Gewinn von rund 7 Prozent an. Für den Monat April lautet die äußerst positive Dax-Bilanz plus 12 Prozent. Allerdings war das Börsenbarometer im Zuge der Corona-Krise davor um bis zu 40 Prozent eingeknickt.

Der MDax verlor am späten Donnerstagvormittag 0,32 Prozent auf 23 330,16 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone sank um 0,1 Prozent.