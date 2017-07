Börse in Frankfurt : Dax nach jüngstem Kursrutsch stabilisiert

vergrößern 1 von 1 Foto: Fredrik von Erichsen 1 von 1

In der vergangenen Woche hatte das Börsenbarometer seine jüngsten Kursverluste ausgeweitet und war auf den tiefsten Stand seit April gefallen.

Die anderen deutschen Aktienindizes legten zu Wochenbeginn ebenfalls etwas zu: Der MDax, in dem mittelgroße Unternehmen abgebildet sind, lag mit 0,06 Prozent bei 24 705,18 Zählern im Plus. Der Technologiewerte-Index TecDax stieg um 0,51 Prozent auf 2269,70 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,16 Prozent. Zuletzt hatte sich der starke Eurokurs als Belastung erwiesen, da Export-Güter teurer werden können.

Am Markt sorgten vor allem Unternehmen aus dem TecDax für Gesprächsstoff. So verdiente der Bausoftwarehersteller RIB Software im zweiten Quartal überraschend viel. Die Aktien zogen um mehr als 4 Prozent an. Spitzenreiter im TecDax aber waren die Aktien des Halbleiter-Unternehmens Siltronic, die ihre Rekordjagd wieder aufnahmen und zuletzt um 6,71 Prozent in die Höhe schnellten.

An der Dax-Spitze setzten die Anteilsscheine von BASF ihre Kurserholung mit einem Plus von rund 2 Prozent fort.

