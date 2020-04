Börse in Frankfurt : Dax nach jüngstem Rückschlag moderat im Plus

Der Dax hat sich am Donnerstag nach dem trüben Vortag ein wenig stabilisiert. Der deutsche Leitindex erholte sich etwas von seinem knapp vierprozentigen Vortagsverlust und schloss 0,21 Prozent höher bei 10.301,54 Punkten.

von dpa

16. April 2020, 17:54 Uhr

Der MDax der mittelgroßen Werte rückte um 0,32 Prozent auf 21.792,67 Punkte vor. Nachdem am Vortag einmal mehr sehr schwache Wirtschaftsdaten aus den USA die Anleger erschreckt hatten, konnten neue Signale am Donnerstag mit einer erneuten Millionenzahl an Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe und einem rekordtiefen Geschäftsklima in der US-Region Philadelphia auch keine Entlastung bringen.

Allerdings grenzte die tonangebenden Wall Street ihre anfänglichen Verluste ein, so dass sich der Dax nach einem zwischenzeitlichen Abrutschen in die Verlustzone ins Plus retten konnte.