Börse in Frankfurt : Dax nach starker Woche knapp am Rekord vorbei

Nach vier Gewinntagen haben die Anleger am Freitag kurz vor einem Dax-Rekord das Tempo gedrosselt.

Frankfurt/Main | In der Tagesspitze fehlten dem Leitindex nur gut 17 Punkte für ein Rekordhoch, dann aber ging der Schwung verloren. Am Ende gab der Dax um 0,03 Prozent auf 14.056,72 Punkte nach, fuhr aber auf Wochensicht ein kräftiges Plus von 4,6 Prozent ein. Dies ...

