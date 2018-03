Börse in Frankfurt : Dax nimmt wieder Kurs auf 12.000 Punkte

Nach dem Rückschlag in der Vorwoche bleibt die Nervosität am deutschen Aktienmarkt wegen des sich anbahnenden Handelskonflikts mit den USA hoch.

von dpa

05. März 2018, 12:17 Uhr

Der Dax zeigte sich zum Start in die neue Handelswoche extrem schwankungsanfällig und pendelte zwischen Verlusten und Gewinnen. Zuletzt legte der deutsche Leitindex aber um 0,57 Prozent auf 11.982,18 Punkte zu.

Trotz des Kursanstiegs am Morgen halten viele Marktbeobachter die jüngste Talfahrt für noch nicht ausgestanden. Die Anleger blieben wegen des möglichen Handelskonflikts mit den USA in Hab-Acht-Stellung, so Michael Hewson von CMC Markets UK.

Auch der MDax, in dem mittelgroße deutsche Unternehmen versammelt sind, konnte nach anfänglicher Schwäche zulegen - er kletterte um 0,77 Prozent auf 25.418,80 Punkte.

Der Technologiewerte-Index TecDax stieg vor allem dank hoher Kursgewinne bei Siltronic um 1,36 Prozent auf 2516,23 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verbuchte ein Plus von 0,23 Prozent auf 3332,24 Punkte.

Auch wegen der unklaren Lage nach den Wahlen in Italien dürfte die Nervosität an den Märkten für den Moment nicht nachlassen, so Milan Cutkovic von Axitrader. Dort sieht es ebenfalls nach einer längeren Regierungsbildung aus.

Es zeichnete sich zuletzt ein Vorsprung für europakritische und rechte Parteien ab, die von den Akteuren an den Finanzmärkten skeptisch betrachtet werden. In den Hintergrund trat dagegen an den Börsen das Ja der SPD-Basis zur Großen Koalition, mit dem die politische Hängepartie zumindest in Deutschland beendet wird.

Der Euro übersprang am Morgen wieder die Marke von 1,23 US-Dollar. Er hatte zuletzt vor allem von der Dollar-Schwäche wegen der Auseinandersetzung mit den USA profitiert. Nach der Ankündigung von Strafzöllen auf Stahl und Aluminium goss US-Präsident Donald Trump am Wochenende weiter Öl ins Feuer. Er drohte den Europäern nun auch mit Strafabgaben für Import-Autos, sollten diese ihrerseits mit höheren Zöllen auf US-Produkte antworten.

Befürchtet wird vor allem ein Nachteil für deutsche Autobauer, die zuletzt Marktanteile in den USA gewonnen hatten. Entsprechend besorgt reagierten die Anleger. Aktien des Münchener Herstellers BMW, der wahrscheinlich am stärksten betroffen wäre, rutschten mit einem Abschlag von mehr als zwei Prozent deutlich ab. Daimler-Aktien gaben rund ein Prozent nach, VW-Papiere verloren moderat.

Aktien von Deutsche Bank und Commerzbank konnten sich von ihren hohen Verlusten vor dem Wochenende erholen. Ihre morgendliche Spitzenposition im Dax gaben sie aber zuletzt an Aktien des Sportartikelherstellers Adidas, der ein Kursplus von mehr als eineinhalb Prozent vorweisen konnte.