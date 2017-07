Börse in Frankfurt : Dax reduziert Verluste nach US-Arbeitsmarktbericht

vergrößern 1 von 1 Foto: Fredrik von Erichsen 1 von 1

So notierte der Leitindex Dax zuletzt 0,10 Prozent tiefer bei 12 368,74 Punkten, nachdem er am Donnerstag noch unter Sorgen vor einer strafferen Geldpolitik in Europa gelitten hatte. Auf Wochensicht deutet sich derzeit ein kleines Plus an. In den USA war die Beschäftigtenzahl im Juni deutlich stärker als erwartet gestiegen.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen fiel zum Wochenschluss um 0,04 Prozent auf 24 547,39 Zähler. Für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 0,03 Prozent auf 2212,96 Punkte nach unten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 trat nahezu auf der Stelle.

Derweil sorgte der Bieterwettbewerb um den Arzneimittelhersteller Stada weiter für Aufmerksamkeit. Der Hedgefonds Elliott des Investors Paul Singer schaltet sich Kreisen zufolge in das Übernahmegerangel um den Bad Vilbeler Konzern ein und habe bereits Stada-Anteile gekauft, hieß es. Die Aktien zogen um knapp 2 Prozent an.

An der MDax-Spitze kamen die Papiere von Osram wieder in Schwung und stiegen um fast 4 Prozent. Die Papiere von Deutz brachen am Ende des SDax der gering kapitalisierten Werte um rund 13 Prozent ein und notierten damit wieder auf dem Niveau von Ende April. Der schwedische Nutzfahrzeughersteller Volvo, bislang Hauptaktionär, hat seinen kompletten 25-Prozent-Anteil verkauft. Von Deutz hieß es, Volvo habe versichert, dass Deutz weiterhin ein wichtiger Lieferant bleibe.

Schlusslicht im Dax waren die Aktien von ProSiebenSat.1, die mehr als 2 Prozent verloren. Gefragt waren europaweit Aktien aus der Versorgerbranche. So zogen die Papiere von RWE und Eon um jeweils rund drei Prozent an.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,33 Prozent am Vortag auf 0,37 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,23 Prozent auf 140,19 Punkte. Der Bund Future gab um 0,04 Prozent auf 160,55 Punkte nach. Der Kurs des Euro stand zuletzt bei 1,1421 US-Dollar. Der Dollar kostete damit 0,8756 Euro. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,1385 (Mittwoch: 1,1329) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8784 (0,8827) Euro gekostet.

von dpa

erstellt am 07.Jul.2017 | 15:20 Uhr