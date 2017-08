Börse in Frankfurt : Dax rutscht kurz unter 12 000 Punkte

vergrößern 1 von 1 Foto: Fredrik von Erichsen 1 von 1

Der Leitindex weitete seine Verluste im Tagesverlauf aus und stand am Nachmittag im Tief kurz bei 11 999,39 Punkten. Er kehrte aber schnell über die psychologisch wichtige Marke zurück. Zuletzt notierte der Dax noch 1,19 Prozent im Minus bei 12 009,71 Punkten.

Die Unsicherheit wegen der politischen Spannungen zwischen Nordkorea und den USA verdarb den Anlegern weiterhin die Laune. Als zusätzliche Belastungen hinzu kamen enttäuschend aufgenommene Zahlen des Konsumgüterkonzerns Henkel sowie am Nachmittag die schwach gestarteten US-Börsen.

In New York wurde dabei auch auf etwas enttäuschende Konjunkturdaten verwiesen. So waren die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe ein wenig stärker als von Analysten prognostiziert gestiegen.

erstellt am 10.Aug.2017 | 16:41 Uhr