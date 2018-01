Börse in Frankfurt : Dax rutscht nach gutem Start in Minus

Nachdem der deutsche Leitindex Dax anfangs an seine moderate Erholung vom Freitag anknüpfen konnte, ist er zu Wochenbeginn ins Minus gedreht. Gegen Mittag stand er 0,22 Prozent tiefer bei 13 310,16 Punkten.

von dpa

29. Januar 2018, 12:25 Uhr

Der MDax, in dem sich die Aktien der mittelgroßen deutschen Unternehmen versammeln, verlor am Montag 0,11 Prozent auf 26 995,66 Punkte. Für den Technologiewerte-Index TecDax ging es indes um 0,25 Prozent auf 2672,47 Zähler hoch. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab 0,17 Prozent nach.

In den USA hatten die wichtigsten Aktienindizes am Freitag mit deutlichen Gewinnen ihren Rekordlauf fortgesetzt. Zu Wochenbeginn könnten aber auch sie ein wenig zurückfallen. Der Euro stand am Montag leicht unter Druck: Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,2410 US-Dollar, nachdem sie jüngst kurzzeitig 1,25 Dollar überwunden hatte. Ein steigender Eurokurs macht deutschen Exportunternehmen tendenziell das Leben schwer, da er ihre Produkte für Käufer außerhalb des Währungsraums verteuert.

Bei den Einzelwerten sorgten vor allem Analystenkommentare für Kursausschläge. Dax-Spitzenreiter waren die Vorzugsaktien von Volkswagen, die um 1,03 Prozent auf 183,78 Euro anzogen. Die US-Investmentbank Merrill Lynch noch ordentlich Luft nach oben und rät nun zum Kauf. Commerzbank-Titel gehörten mit minus 1,01 Prozent zu den größten Verlierern, nachdem die UBS eine Verkaufsempfehlung ausgesprochen hatte.

Im Technologiewerte-Index gewannen Aktien des Halbleiterunternehmen Dialog Semiconductor 2,00 Prozent. Damit setzten die Aktien ihren jüngsten Versuch einer Bodenbildung fort. Dagegen verloren Freenet-Papiere am Indexende 2,43 Prozent. Analyst Wolfgang Specht vom Bankhaus Lampe sprach von Wachstumsrisiken und riet zum Verkauf.