Börse in Frankfurt : Dax rutscht nach Ifo-Index knapp ins Minus

Nach dem Rückschlag zu Wochenbeginn hat sich der Dax stabilisiert.

von dpa

24. September 2019, 15:12 Uhr

Der mit Spannung erwartete Ifo-Index wurde aber nicht Kurstreiber für den Leitindex. Zuletzt stand der Dax knapp mit 0,06 Prozent im Minus bei 12.335,27 Punkten.

Andere Indizes schafften es leicht in die Gewinnzone. Der MDax der mittelgroßen deutschen Werte stieg um 0,18 Prozent auf 25.639,21 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte 0,05 Prozent auf 3538,84 Zähler zu.

Im Dax ging es nach der Vortagsrally für die Lufthansa erneut um 3,1 Prozent bergauf. Die Aktien blieben nach der Insolvenz von Thomas Cook, die Flugkapazitäten vom Markt nimmt, weiter gefragt.

Auf der negativen Dax-Seite wurden die Volkswagen-Aktien nach dem Mittag mit einem Abschlag von 2,8 Prozent zum größten Verlierer. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hat die Führungsspitze wegen Marktmanipulation angeklagt - mit dem Vorwurf, die Anleger im Jahr nicht rechtzeitig über die Risiken der Dieselaffäre informiert zu haben.

Ansonsten spielte die Musik bei den Nebenwerten. Vor allem fiel SAF-Holland mit einem Kurssturz um 22 Prozent negativ auf. Der Nutzfahrzeugzulieferer blickt nur sechs Wochen nach einer Bestätigung der Ziele plötzlich pessimistischer auf das laufende Jahr. Er zog damit andere Branchenwerte wie die Jost-Werke oder Knorr-Bremse um bis zu 6 Prozent mit nach unten.

Nordex führten derweil die Gewinnerliste im SDax mit einem 4,5-prozentigen Plus an. Sie erholten sich dank eines Auftrags aus der Türkei von ihrem Kursrutsch vom Vortag.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von minus 0,57 Prozent am Vortag auf minus 0,56 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,04 Prozent auf 145,98 Punkte. Der Bund-Future legte knapp um 0,03 Prozent auf 174,31 Zähler zu. Der Euro hielt sich recht stabil bei der Marke von 1,10 US-Dollar. Am Nachmittag wurden 1,1005 Dollar für die Gemeinschaftswährung gezahlt. Den Referenzkurs hatte die Europäische Zentralbank (EZB) am Montag auf 1,0985 Dollar festgesetzt.