Börse in Frankfurt : Dax sackt ab - Corona und angedrohte US-Zölle belasten

Erneut aufgeflammte Corona-Sorgen sowie die Gefahr weiterer US-Zölle auf Waren aus Europa haben am Mittwoch die Anleger verschreckt.

von dpa

24. Juni 2020, 15:08 Uhr

Ungeachtet überraschend guter Stimmungsdaten deutscher Unternehmen büßte der Dax einen Großteil seiner Vortagesgewinne wieder ein. Am Nachmittag verlor der deutsche Leitindex 1,81 Prozent auf 12.296,55 Zähler, nachdem er am Dienstag noch zeitweise über die Marke von 12.600 Punkte geklettert war. Vorsichtig wurden die Anleger zudem, da auch die Wall Street mit Verlusten zum Handelsauftakt erwartet wird.

Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte gab am Nachmittag um 1,31 Prozent auf 25.827,20 Punkte nach. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 sank um 1,75 Prozent.

Im Dax gaben am Nachmittag nahezu alle 30 Werte nach. Unter ihnen ging die Wirecard-Aktie nach einer anfänglichen weiteren Erholung zuletzt wieder besonders steil auf Talfahrt. Das Papier des in einen Bilanzskandal verwickelten Zahlungsabwicklers sackte um 29 Prozent auf 12,11 Euro ab. Seit vergangenem Mittwoch ist der Kurs damit trotz der Erholung am Vortag um rund 88 Prozent eingebrochen.

Die Vorzugsaktien von Volkswagen büßte 2,5 Prozent ein. Insidern zufolge hat der Autobauer ein Auge auf den mit der Wirtschaftsflaute ringenden Autovermieter Europcar geworfen.

Im MDax zählten die Anteilsscheine der Immobiliengesellschaft LEG mit minus 3,8 Prozent zu den Schlusslichtern. Eine millionenschwere Kapitalerhöhung und Wandelschuldverschreibungen belasteten.

Der Euro gab nach und kostete am Nachmittag 1,1277 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,1318 Dollar festgesetzt. Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von minus 0,44 Prozent am Vortag auf minus 0,43 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,03 Prozent auf 144,90 Punkte. Der Bund-Future sank um 0,14 Prozent auf 175,34 Punkte.

