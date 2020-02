Börse in Frankfurt : Dax schließt auf Tagestief - Index verliert fast ein Prozent

Der Dax hat am Donnerstag seine Vortagesgewinne wieder abgegeben. Kurz vor Handelsschluss kamen stark negative Impulse in den Markt, so dass der Leitindex mit minus 0,91 Prozent auf 13.664,00 Punkte auf seinem Tagestief schloss.

von dpa

20. Februar 2020, 17:56 Uhr

Offensichtliche Gründe für den Abwärtsdruck gab es nichte, auch wenn die Sorgen um die Coronavirus-Epidemie aktuell bleiben. Der MDax der mittlgroßen Aktientitel gab um 0,61 Prozent auf 29.176,90 Punkte nach. Auch europaweit wurden Verluste verzeichnet.