Börse in Frankfurt : Dax schwächelt leicht vor dem US-Zinsentscheid

Der Dax ist vor der Leitzinsentscheidung in den USA zwischen moderaten Gewinnen und Verlusten gependelt. Am Nachmittag sank der deutsche Leitindex um 0,33 Prozent auf 12.266,27 Punkte. Impulse wurden erst am Abend durch die US-Notenbank Fed erwartet.

von dpa

21. März 2018, 14:52 Uhr

Dabei interessiert weniger die bevorstehende Zinsanhebung, da sie als ausgemachte Sache gilt. «Anleger erhoffen sich vielmehr neue Hinweise auf das weitere Zins-Tempo der Fed, denn Analysten sind sich uneins», sagte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Abzuwarten bleibe außerdem, ob der neue Fed-Chef Jerome Powell zumindest indirekt auf mögliche wirtschaftliche Folgen eines drohenden Handelskriegs eingeht.

Der MDax der mittelgroßen Werte verlor zuletzt 0,41 Prozent auf 25.725,40 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax fiel um 0,44 Prozent auf 2665,89 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 büßte 0,57 Prozent auf 3392,79 Zähler ein.

Unter den Einzelwerten zogen im Dax am Nachmittag vor allem die Aktien der Deutschen Bank Aufmerksamkeit auf sich und erreichten bei 11,776 Euro einen neuen Tiefstand seit November 2016.

Zuletzt gaben sie noch um rund 5 Prozent auf 12 Euro nach. Finanzchef James von Moltke sprach auf einer Konferenz in London von deutlichem Gegenwind im Bereich Unternehmens- und Investmentbanking im ersten Quartal. Derweil verlangt der unter anderem für diese Sparte zuständige stellvertretende Vorstandschef Marcus Schenck Geduld. Die Trendwende der Bank sei eine Frage von mehreren Jahren.

Für die Bayer-Aktien ging es zuletzt um 0,2 Prozent abwärts. Die EU-Wettbewerbshüter haben die milliardenschwere Übernahme des US-Saatgutproduzenten Monsanto erlaubt. Allerdings sind die Auflagen streng.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,38 Prozent am Vortag auf 0,39 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,05 Prozent auf 139,82 Punkte. Der Bund-Future sank um 0,02 Prozent auf 157,88 Punkte. Der Kurs des Euro legte wieder zu und wurde am Nachmittag zu 1,2282 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,2276 (Montag: 1,2309) Dollar festgesetzt.