Börse in Frankfurt : Dax schwächelt nach Vortagesrekord

Der Dax hat am Mittwoch nach anfänglichen Gewinnen an Kraft eingebüßt und ist in die Verlustzone gerutscht.

Frankfurt/Main | Der deutsche Leitindex notierte zuletzt 0,03 Prozent im Minus bei 15.460,82 Punkten, nachdem er im frühen Handel noch Anlauf auf seinen Rekord genommen hatte. Erst am Dienstag hatte der Dax bei 15.568 Punkten einen Höchststand erreicht. Der MDax der mittelgroßen Werte hingegen stieg zur Wochenmitte um 0,38 Prozent auf 32.837,07 Zähler. Der Eurozone...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.