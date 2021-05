Börse in Frankfurt : Dax schwächelt trotz Bidens üppiger Budget-Pläne

Der Dax hat am Donnerstag nach einem kurzen Sprung über die Gewinnschwelle im Minus geschlossen.

Frankfurt/Main | Der deutsche Leitindex ging 0,28 Prozent tiefer bei 15.406,73 Punkten über die Ziellinie. In der zweiten deutschen Börsenreihe zeigte sich der MDax robuster, indem er um 0,70 Prozent auf 33.008,81 Punkte stieg. Der „New York Times“ zufolge will US-Präsident Joe Biden am Freitag für das Steuerjahr 2022 einen Entwurf für ein Rekordbudget von sechs Bi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.